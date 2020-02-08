Убивший лосиху печорский браконьер лишился снегохода и 400 тыс. руб.
В Печоре наказали браконьера, который застрелили лосиху. Приговор в отношении браконьера вступил в силу. У мужчины конфисковали сани, снегоход и ружье, часть туши добытого зверя. Напомним, что мужчина охотился в запрещенный период и без лицензии.
Происшествие было зафиксировано в прошлом году вблизи р. Кожва. Застрелив животное, мужчина сделал первичную переработку туши, погрузил ее в сани и поехал в сторону дома. Но далеко ему уйти не удалось. Охотоведы заметили его и задержали. По решению суда пришлось возмещать ущерб – 80 тыс. руб. Также его лишили всего, что может пригодиться в охоте в будущем - саней, ружья с карабином и патронами и главного средства передвижения – снегохода.
После перового иска в отношении браконьера в суд был подан иск печорской природоохранной прокуратурой с требованием взыскать с осужденного еще 320 тыс. руб., поскольку была застрелена самка, а в этом случае штраф должен быть в 5 раз больше установленной таксы. Этот иск суд также полностью удовлетворил, а его решение было подтверждено Коллегией Верховного суда Коми.
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