В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
Журналист А. Караулов рассказал о событии 1978 г., когда южнокорейскому самолету пришлось приземлиться на лед карельского озера.
На своем канале в "Ютюбе" журналист рассказал, что инцидент случился 20 апреля. Boeing, принадлежащий Южной Корее, нарушил границу СССР. Военным Советского Союза пришлось вынудить летчиков приземлиться, а по самолету стреляли, повредив крыло Boeing. Самолет не упал, а приземлился на озеро. На нем летели гражданские пассажиры. Один из них умер от полученных ран и потери крови.
Самолет летел из Парижа в Сеул. Над Карелией они оказались случайно, из-за неисправности навигационных приборов. Korean Air Lines, которой принадлежал самолет, отказалась его эвакуировать с территории России, поэтому пришлось его разбирать на части и убирать своими силами.
Эта история со временем обросла слухами и вызвала много вопросов, например, оп правомерности действий российских военных. Два года назад была издана целая книга, которая так и называлась "Корейский "Боинг" в Карелии. История рейса Париж… Лоухи".
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