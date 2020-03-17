На шахматном турнире в Мурманске обнаружен участник с коронавирусом

В Мурманске проходит шахматный турнир, в котором принимают участие иностранные спортсмены. Мероприятие не было отменено, поскольку началось еще до объявления карантина. Но в Мурманске все равно приняли меры безопасности и проверили всех приехавших.



У одного из участников оказался положительный тест на коронавирус, о чем сообщили в оперативном штабе по вопросам эпидемиологической безопасности региона.



Носителем вируса оказался ирландский шахматист, которого госпитализировали, забрав сразу из аэропорта. Он находится в изолированном боксе в областной больнице им. Баяндина. Работа над определением лиц, с которыми он общался, продолжается. Эти люди также должны быть изолированы.



Диагноз пациенту будет поставлен после проверки анализов в новосибирской лаборатории "Вектор".



Работа в отеле "Меридиан", где проводился шахматный турнир, временно приостановлена. Там работают медики и проводится санобработка.



Сейчас в Мурманской области отменены культурно-массовые мероприятия с численностью более 100 человек. Запущены каналы, где 4 раза в сутки людей информируют о ситуации по коронавирусу.