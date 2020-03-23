В Прилузском районе перекрыли понтонный мост

В Прилузском районе перекрыт мост, связывавший с. Черныш с райцентром. Движение транспорта было закрыто в субботу, а по мосту разрешено передвигаться только пешком. Местные жители остались отрезаны от мира, но успокаивает тот факт, что запас продуктов в селе есть.



Причина перекрытия моста – повышение уровня воды в реке Луза. Вода подтопила часть моста, поэтому передвижение по нему стало небезопасным. По этой причине было принято решение закрыть его для всех видов транспорт.



Если температура воздуха в ближайшие дни снизится, движение восстановят, в противном случае мост откроют через 15-20 дней, после окончания половодья.



Но людям нужно выходить из села, и они прибегают к разным способам. Кто-то надевает высокие резиновые сапоги для рыбалки, кто-то просто разувается и проходит мост в брод по ледяной воде.



Напомним, что это не единственная проблема с мостами в Коми. Недавно вынуждены были изменить расписание поезда, следующие в Сыктывкар из Москвы, Адлера, Воркуты, Новороссийска. Причина — замена пролетов моста через р. Кожим.