В Прилузском районе перекрыли понтонный мост
В Прилузском районе перекрыт мост, связывавший с. Черныш с райцентром. Движение транспорта было закрыто в субботу, а по мосту разрешено передвигаться только пешком. Местные жители остались отрезаны от мира, но успокаивает тот факт, что запас продуктов в селе есть.
Причина перекрытия моста – повышение уровня воды в реке Луза. Вода подтопила часть моста, поэтому передвижение по нему стало небезопасным. По этой причине было принято решение закрыть его для всех видов транспорт.
Если температура воздуха в ближайшие дни снизится, движение восстановят, в противном случае мост откроют через 15-20 дней, после окончания половодья.
Но людям нужно выходить из села, и они прибегают к разным способам. Кто-то надевает высокие резиновые сапоги для рыбалки, кто-то просто разувается и проходит мост в брод по ледяной воде.
Напомним, что это не единственная проблема с мостами в Коми. Недавно вынуждены были изменить расписание поезда, следующие в Сыктывкар из Москвы, Адлера, Воркуты, Новороссийска. Причина — замена пролетов моста через р. Кожим.
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