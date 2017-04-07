Териберку завалило снегом

Териберка, ставшая известной и популярной после номинировавшегося на "Оскар" кинофильма А. Звягинцева "Левиафан" в настоящий момент закрыта для туристов. В нее нельзя въехать и нельзя выехать, потому что все дороги перекрыты. Об этом рассказал на совещании в правительстве глава Кольского района А. Лихолат.



Застряли в поселке и 20 туристов, трое из которых уже не попали на свои авиарейсы.



Отрезок трассы Кола - Серебрянские ГЭС, в том числе автоподъезды к Териберке и Туманному, закрыты с 26 марта по причине снежных заносов и постоянных метелей. К этой проблеме добавилась еще одна – вышла из строя вышки "Мегафона", поэтому жители поселка остались без связи, а это был единственный мобильный оператор, который здесь ловил сигнал.



Министр транспорта Мурманской области Д. Соснин сообщил, что МЧС и ГИБДД совершают проводки автомобильных колонн, потому что населенный пункт нуждается в важных грузах и продовольствии. На днях в Териберку отправилась колонна из 145 машин.



Первый замминистра здравоохранения Р. Москвин сообщил, что медпомощь населению оказывает врач общей практики, имеющий опыт работы в экстремальных условиях. Если возникнет необходимость экстренной эвакуации, задействуют силы санитарно-авиационной скорой помощи.

Топливо на котельные Териберки привозит автотранспорт по мере необходимости. Для бесперебойного снабжения жителей теплом и водой установлено несколько дополнительных дизель-генераторных установок.



В поселке сложилась сложная ситуация, но она контролируется соответствующими службами и ведомствами. Это уже не первый подобный случай, и на севере такое случается постоянно, поэтому у служб есть опыт работы в подобных условиях, поэтому сложный период можно пройти без чрезвычайных ситуаций.







