Власти Костомукши решили засыпать родник в угоду стройке

Республика Карелия >> Происшествия >> 12.07.2017

Искусственный водоем, которым наслаждались жители Костомукши, оказался вне закона. Чиновники утверждали, что он угрожает безопасности людей, поэтому решили сравнять его с землей.

Несколько лет назад в конце Вербного переулка появился пруд, наполненный чистой родниковой водой. В зимний период его использовали как каток, также здесь лови рыбку из лунок, а летом место служило для прогулок и купания. Но власти решили, что родниковая вода людям не нужна и постановили засыпать его землей. Не остановило их и то, что в водоеме была рыба, которая во время работ просто выбрасывалась на берег.

Участок с водоемом находится в аренде у предприятия "Инкод". Оно должен был вернуть этот участок муниципалитету, но возражений по поводу пруда у компании никогда не было. Свое решение власти объяснили тем, что он нигде не числится, и за него никто не несет ответственности, и вместо того, чтобы определить его на баланс, решили, что лучше будет его засыпать, не беря во внимание мнение местных жителей.

Администрация пробовала узаконить водоем и предлагала арендатору сделать ограду пруда и установить соответствующие знаки. Также власти предлагали сделать корректировку проекта планировки, пройти публичные слушания, и в случае согласования оформить всю разрешительную документацию для нового строительства. Этим заниматься должен был "Инкод". Администрация не захотела брать ответственность, поэтому предписала ликвидировать водоем, аргументируя решение "многочисленными обращениями граждан". Скорее всего, свободное место присмотрели для очередной стройки, поэтому теперь на бывшем месте отдыха находится зловонное торфяное болото. Людям в очередной раз показали, что их мнение ничего не значит и никем не учитывается.





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