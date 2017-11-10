"Лесной" инвестиционный проект откроет 127 рабочих мест в Плесецком районе

Архангельская область >> Промышленность >> 19.01.2018

Губернатор Архангельской области И. Орлов побывал с рабочим визитом на площадке компании "Форест". Здесь реализуется проект развития в Североонежске  производства глубокой переработки древесины и выпуску пеллет. Прошлым летом он получил статус приоритетного в области освоения лесов.

Инвестор с 2016 г вложил в объект 60 млн руб., а общий объем инвестиций составит 300 млн руб. Здесь организуют лесопильное производство, увеличат объем глубокой переработки древесины, закупят сушильное оборудование, пеллетную линию, технику для лесозаготовки, содержания и строительства лесных дорог. Согласно инвестпроекту, будет открыто 127 вакансий, что для маленького городка весьма неплохая перспектива.

К 2020 г предприятие должно выйти на проектную мощность, каждый год выпуская 42 тыс. кубометров пиломатериалов, половую доску, евровагонку, вагонку, блок-хаус и погонаж. Намеченный объем производства пеллет — 12 тыс. тонн в год. Налоговые отчисления завода в бюджеты всех уровней увеличатся на 91,2 млн руб.

Губернатор подчеркнул, что развитие подобных производств в моногородах особенно важно, поэтому проект и носит статус приоритетного.

Проект "Форест" входит в программу комплексного развития моногорода Североонежск. Это перспективное предприятие в области глубокой переработки древесины, эффективного лесопользования, лесовосстановления, сокращения отходов. Напомним, что развитие моногородов - один из приоритетных вопросов, который курирует президент России В. Путин. Эта тема много раз поднималась им во время совещаний с членами правительства.

По словам руководства предприятия, в настоящий момент отклонений от графика реализации проекта нет, деньги поступают вовремя, но точной даты завершения строительства пока никто назвать не готов.





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