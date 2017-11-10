Гигант-перегружатель появился в торговом порту Мурманска

Грейфер объемом 5 кубометров увенчал стрелу гидравлического перегружателя - новенького SENNEBOGEN 875Е. Он недавно появился в Мурманском морском торговом порту. Вручение символических ключей от нового агрегата состоялось в ММТП, и на него приехал из Германии глава машиностроительной компании "SENNEBOGEN" Э. Сеннебоген. Он и передал ключи от гиганта руководству порта.



Новая машина впечатляет не только внешними характеристиками. За один захват она способна выгружать по 5 тонн груза, а гидравлический привод дает возможность производить операции по перегрузке максимально аккуратно и точно, не создавая излишнего шума и не деформируя железнодорожные вагоны.



Управляется гигантский перегружатель маленьким джойстиком, находящимся в кабине оператора. Кстати, сама кабина с прозрачным полом, что позволяет увеличить обзор по горизонтали на 180 градусов. Также в кабине есть монитор, на котором видны изображения с 4 видеокамер, расположенных по периметру.



Грейферы разработаны для эксплуатации при низких температурах и предназначены для выгрузки даже смерзшегося груза. Их выпускает компания "ROTOBEC" (Канада).



Всего в ПАО "ММТП" на сегодняшний день эксплуатируются 10 единиц перегрузочной техники компании "SENNEBOGEN".



Напомним. Что в ММТП продолжается реализация программы техперевооружения, в рамках которой парк постоянно пополняется новинками. Недавно здесь появился фронтальный погрузчик Volvo L150H, сочетающий повышенную маневренность и легкость в управлении. Он способен поднимать 7 тонн навалочного груза за 1 раз.



Преимущество новой техники в том, что она практически не выходит из строя. В 2018 г планируется приобрести еще 6 погрузчиков Volvo L150H, а сейчас в порту уже 3 таких машины.