Гигант-перегружатель появился в торговом порту Мурманска

Мурманская область >> Промышленность >> 26.01.2018

Грейфер объемом 5 кубометров увенчал стрелу  гидравлического перегружателя - новенького SENNEBOGEN 875Е. Он недавно появился в Мурманском морском торговом порту. Вручение символических ключей от нового агрегата состоялось в ММТП, и на него приехал из Германии глава машиностроительной компании "SENNEBOGEN" Э. Сеннебоген. Он и передал ключи от гиганта руководству порта. 

Новая машина впечатляет не только внешними характеристиками. За один захват она способна выгружать по 5 тонн груза, а гидравлический привод дает возможность производить операции по перегрузке максимально аккуратно и точно, не создавая излишнего шума и не деформируя железнодорожные вагоны. 

Управляется гигантский перегружатель маленьким джойстиком, находящимся в кабине оператора. Кстати, сама кабина с прозрачным полом, что позволяет увеличить обзор по горизонтали на 180 градусов. Также в кабине есть монитор, на котором видны изображения с 4 видеокамер, расположенных по периметру.

Грейферы разработаны для эксплуатации при низких температурах и предназначены для выгрузки даже смерзшегося груза. Их выпускает компания "ROTOBEC" (Канада). 

Всего в ПАО "ММТП" на сегодняшний день эксплуатируются 10 единиц перегрузочной техники компании "SENNEBOGEN".

Напомним. Что в  ММТП продолжается реализация программы техперевооружения, в рамках которой парк постоянно пополняется новинками. Недавно здесь появился фронтальный погрузчик Volvo L150H, сочетающий повышенную маневренность и легкость в управлении. Он способен поднимать 7 тонн навалочного груза за 1 раз.

Преимущество новой техники в том, что она практически не выходит из строя. В 2018 г планируется приобрести еще 6 погрузчиков Volvo L150H, а сейчас в порту уже 3 таких машины.





Рекомендуем по теме:

Мурманский морской торговый порт установил первые генераторы снега

В Ненецком округе подвели итоги навигации

Морская навигация завершилась в НАО

Мурманский морской торговый порт презентовал проекты главе региона

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" отправляется в Арктику с 6,5 тыс. тонн груза


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

Форум НКО прошел в Нарьян-Маре

Аэропорт Архангельска стал собственностью региона

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"

Северяне заключили договор на заготовку 12 тыс. новогодних елей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета