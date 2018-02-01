В Ухте будет создан нефтегазовый кластер

Архангельская область >> Промышленность >> 01.02.2018

На базе УГТУ создадут нефтегазовый кластер, о чем сообщил А. Просужих, первый замминистра инвестиций Коми.

Подписание протокола состоится сегодня. В нем примут участие представители 14-ти нефтегазовых предприятий Коми. Все они собирутся на базе УГТУ на международную конференцию "Рассохинские чтения".

После открытия состоится собрание с участием промпредприятий республики, представители которых изъявили желание поставить подписи под протоколом о создании кластера. Также на собрании определят специализированную организацию. Ею станет Союз промышленников и предпринимателей региона. Он будет курировать кластер, формировать его документацию, представлять его интересы в различных инстанциях. По закону, такой спецорганизацией для кластера может быть только автономная некоммерческая организация.

Ключевой задачей нефтегазового кластера будет подготовка профессиональных кадров, развитие среди них конкурентоспособности. Также кластер станет подспорьем для развития взаимодействия между профорганизациями Коми в совместных исследованиях.

Сразу после подписания протокола начнется формирование регистрационных документов для предоставления их в Минпромторг РФ. Официально зарегистрированный кластер, внесенный в соответствующий реестр, имеет право претендовать на субсидию от федеральной казны. В этом году правительство страны выделило на поддержку подобных промышленных кластеров около 2,6 млрд. руб., возможно это и стало одной из причине объединения предприятий в кластер.

Нефтегазовый кластер Коми будет работать на базе Ухтинского гостехуниверситета, но когда он приступит непосредственно к работе, пока неясно. Об этом обещают сообщить после всех документальных процедур регистрации. Процесс этот может затянуться на месяцы.





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