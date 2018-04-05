Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов

Республика Коми >> Промышленность >> 05.04.2018

Запасы бокситов составляют 65 млн тонн руды со сроком срок отработки актива 20 лет. На торжественной церемонии по поводу добычи первой тонны бокситов на месторождении побывали замминистра природных ресурсов РФ Е. Киселев, глава Коми С. Гапликов, президент ОК РУСАЛ В. Соловьев.

Добывать бокситы в Коми начала компания "Боксит Тимана", входящая в состав крупнейшей в мире ОК РУСАЛ, производящей алюминий и глинозем. В марте на Вежаю-Ворыквинском месторождении было добыта юбилейная 40-миллионная тонна руды.

Стратегия наращивания минерально-сырьевой базы предусматривает вложение в развитие производства 3 млрд руб. в 2016-2017 гг. Эти деньги направлены на закупку горнодобывающего оборудования и строительство дорог, рудника, инфраструктурных объектов, горно-капитальные работы. Также РУСАЛ инвестирует в реализацию ряда проектов социальной, спортивной и культурной направленности. Например, в рамках подготовки к 100-летию республики запланировано строительство социально-культурного центра в п. Чиньяворык, на стадионе им. Р. Сметаниной появилось информационное табло, а в Ухте и Сыктывкаре прошел "РУСАЛ Фестиваль".

В этом году "Боксит Тимана" построит и введет в эксплуатацию очистное сооружение карьерных вод, автотрассу, столовую, склад, жилой модуль, ремонтный ангар для тепловозов на ст. Чиньяворык-промышленный, ряд других объектов.

В 2016 г подписано соглашение о сотрудничестве между "Боксит Тимана" и республиканским правительством, а в 2017 г подписан дополняющий его протокол, относительно социальной и культурной составляющей договора.

По итогам 2017 г компания выполнила все инвестиционные обязательства полностью, в том числе по доработке Вежаю-Ворыквинского месторождения, разработке Верхне-Щугорского месторождения.





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