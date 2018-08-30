Судостроители Поморья обсудили перспективы развития

Встреча представителей судостроительного кластера Поморья состоялась на базе техобслуживания Архангельского тралового флота.



Зампредседателя облправительства В. Иконников отметил, что власти готовы поддерживать идеи всех участников кластера - финансировать участие в выставках, проводить маркетинговые исследования.



Ключевым направлением развития кластера должна стать модернизация и ремонт судов, работающих в Арктике. Для этого у области есть квалифицированные кадры и мощности.



Кластер функционирует как команда - 5 компаний, занимающихся ремонтом, около 30 подрядчиков. Для владельцев судов такой комплексный подход выгоден, но пока предложения кластера опережают спрос.



Участники встречи считают, что для увеличения заказов, надо, чтобы о возможностях объединения узнало больше компаний-судовладельцев, в том числе работающих или планирующих работать в Арктике.



Судостроители планируют расширить свое присутствие на выставке "Импортозамещение" в Москве 11 - 13 сентября, Петербургском рыбопромышленном форуме 13 - 15 сентября, международном форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра в октябре".