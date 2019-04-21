А. Чибис посетил Верхне-Туломскую ГЭС
Губернатор Мурманской области А. Чибис присутствовал на установке нового колеса гидроагрегата на Верхне-Туломской ГЭС.
Он нанес визит на гидроэлектростанцию, являющуюся самой мощной в Северо-Западном регионе страны. Чибис выбрал дату для посещения специально, чтобы лично наблюдать установку колеса гидроагрегата № 4. Это металлическая конструкция весом 40 тонн, благодаря которой регион получит дополнительные энергомощности.
Верхне-Туломская ГЭС – 1 из 5 гидроэлектростанций РФ с подземным зданием станции. Установка колеса прошла впечатляюще, о чем свидетельствую фотографии и видеоматериалы, которые появились в СМИ.
По мнению Чибиса, сегодня электричество - значимый ресурс, дешевая и экологичная энергия. В соцсетях, где губернатор поделился своими впечатлениями от увиденного, местные жители забросали его вопросами по поводу того скажется ли обновление станции на их тарифах за электроэнергию, горячую воду и отопление, поскольку они считают их завышенными и требуют пересмотра тарифной сетки.
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