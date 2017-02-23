Критерии выбора твердотопливного котла длительного горения

Выбирая отопительное оборудование для частного дома или загородного коттеджа, много людей отдают свое предпочтение твердотопливным котлам. Ведь это один из самых традиционных и сравнительно недорогих вариантов для обеспечения теплом отапливаемого помещения. Один из лучших видов твердотопливных котлов на рынке отопительного оборудования – это котлы длительного горения.



Сегодня рынок, на котором представлено самое разнообразное отопительное оборудование, может предложить массу вариантов для покупателя, но при этом необходимо учитывать, что останавливать свой выбор твердотопливного котла длительного горения нужно, прежде всего исходя из специфики его дальнейшей эксплуатации и размера отапливаемого помещения. Для выбора твердотопливного котла длительного горения необходимо придерживаться таких критериев:



выбор вида топлива (какое топливо будет использоваться для отопления – уголь, дрова, топливные брикеты от производителя и т. д.);



мощность котла (зависит от площади отапливаемого помещения);



долговечность;



экономичность.



экономичность;



высокая длительность периода горения загружаемого топлива;



минимизация количества отходов после сгорания топлива (удаление сажи и пепла в таких котлах проводится один раз в несколько месяцев).

