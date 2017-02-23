Критерии выбора твердотопливного котла длительного горения

>> Промышленность >> 23.02.2017

Выбирая отопительное оборудование для частного дома или загородного коттеджа, много людей отдают свое предпочтение твердотопливным котлам. Ведь это один из самых традиционных и сравнительно недорогих вариантов для обеспечения теплом отапливаемого помещения. Один из лучших видов твердотопливных котлов на рынке отопительного оборудования – это котлы длительного горения.

Сегодня рынок, на котором представлено самое разнообразное отопительное оборудование, может предложить массу вариантов для покупателя, но при этом необходимо учитывать, что останавливать свой выбор твердотопливного котла длительного горения нужно, прежде всего исходя из специфики его дальнейшей эксплуатации и размера отапливаемого помещения. Для выбора твердотопливного котла длительного горения необходимо придерживаться таких критериев:

  • выбор вида топлива (какое топливо будет использоваться для отопления – уголь, дрова, топливные брикеты от производителя и т. д.);
  • мощность котла (зависит от площади отапливаемого помещения);
  • долговечность;
  • экономичность.
Благодаря тому, что твердотопливный котел длительного горения оборудован электронной автоматикой, турбиной, а также благодаря специальному устройству камеры, в которой происходит непосредственно сгорание топлива, количество единичной топливной закладки может использоваться до суток. Принцип работы котлов такого типа заключается в следующем: непосредственно на самом котле установлен специальный программатор, благодаря которому потребитель выбирает максимально комфортный для себя режим отопления. Программатор непосредственно связан с автоматическим оборудованием, которое отвечает за регулирование и работу специальной турбины и циркуляционного насоса.

Турбина, в зависимости от заданного режима, нагнетает такое количество воздуха, которое необходимо непосредственно для сгорания определенного количества топлива и поддержания заданной температуры. Благодаря такому принципу работы следует отметить основные преимущества котлов твердотопливных длительного горения:
  • экономичность;
  • высокая длительность периода горения загружаемого топлива;
  • минимизация количества отходов после сгорания топлива (удаление сажи и пепла в таких котлах проводится один раз в несколько месяцев).
Стоит отметить, что на твердотопливный котел длительного горения, цена может формироваться в зависимости от его мощности и функциональности. Но также на ценообразование влияют материалы, из которых изготовлен твердотопливный котел (это могут быть компоненты из стали или же из чугуна). Как известно, отопительное оборудование, изготовленное из стали, больше подходит только в том случае, когда в качестве топлива выступает уголь, а котлы из чугуна более эффективны при использовании дров или топливных брикетов.

Статья подготовлена биотопливным порталом http://ecob2b.net/





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