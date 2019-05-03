Власти Сыктывкара планируют закрыть разработку песчаного карьера

Республика Коми >> Промышленность >> 03.05.2019

Администрация Сыктывдинского района категорически против того, чтобы включать в список участков недр "Участок №1 Парчег", который находится в русле р. Вычегда. Письмо отправлено Министерству окружающей среды и природных ресурсов Коми и обнародовано на официальных страничках сельских поселений в социальных сетях.

Проблема в том, что к земле, где хотят вести разработку песка, добраться можно всего одним путем - по дороге к дер. Парчег. Это дорога на 8,75 км уже сейчас в аварийном состоянии, ее состояние с каждым днем ухудшается, а транспортировка по ней песка на регулярной основе полностью разобьет дорожное покрытие. Разработку песка ведет частная компания, и ее большегрузы уже разбивают автодорогу.

Аварийное состояние дороги приводит к авариям, в том числе со смертельными исходами. Два года назад здесь погиб ребенок. Также здесь постоянно ломаются автомобили, а автобус №108 прекратил перевозки из-за аварийности.

Средства на ремонт дорог село вынуждено использовать для устранения недостатков, проводить ямочный ремонт, но всего этого недостаточно для должного содержания.





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