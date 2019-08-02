Аэропорт в Амдерме реконструируют

>> Промышленность >> 02.08.2019

На портале госуслуг появился тендер на капремонт аэропорта Амдермы. Максимальная сумма контракта может составить 769 млн руб., которые будут выделены из федеральной казны по госпрограмме “Развитие транспортной системы”.

На выделенные деньги необходимо реконструировать объекты инфраструктуры воздушной гавани – взлетно-посадочную полосу, перроны, рулежные дорожки. Подать заявку на участие в тендере можно до 16 августа, а назовут победителя 23 августа. Все работы по реконструкции аэропорта выбранный подрядчик обязан закончить за 3 года.

Напомним, что аэропорт Амдермы начал работу в 1956 г. и до 1993 г. использовался только в качестве военного аэродрома. Бетонная взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,6 км и ширину 50 м. Гавань способна принимать самолеты весом до 200 тонн (Ан-2, 24, 26, 30, Як-40, Ту-134, Ил-76, все виды вертолетов).

По комплексному плану реконструкции и расширения инфраструктуры РФ до 2024 г., с 2020 г. по 2024 г. предусматривается реконструкция подобного аэропортового комплекса Нарьян-Мара, на что федеральная казна выделит порядка 4 млрд руб.





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