В Череповце наладят ремонт современных судов класса "река-море"

Вологодская область >> Промышленность >> 08.09.2019

Производственный комплекс станет в России одним из первых, где планируют строить и ремонтировать современные суда – буксиры, баржи, работающие на внутренних морских и речных путях.

Исполнительный директор Череповецкого судостроя И. Шмойлов рассказал, что изучил рынок и столкнулся с дефицитом судов для транспортировки зерна. Люди пользуются тем, что осталось со времен СССР, а новые не строят. Для открытия завода рассматривали локации в разных регионах, но примыкающие к Волго-Балту. Вологодская область предложила лучшие условия. В октябре 2018 г. предприятие приняло статус резидента ТОСЭР "Череповец", Инвестиционный совет одобрил проект завода, включив его в список приоритетных.

Строительство реализуют в 2 этапа к концу 2020 г. Сначала построят административно-бытовой корпус и трансформаторную котельную и подстанцию, потом - цех приемки и раскроя, корпусной цех, разгрузочную площадку, цех покраски, дробеструйной очистки, мастерскую, склад, слип и стапельную площадку.

Сейчас проложены сети канализации и водопровода, газораспределения, установлены 300 свай под фундамент, сделано берегоукрепление. Объем инвестиций - 1 млрд руб. На предприятии создадут 147 рабочих мест.





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