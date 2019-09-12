"Апатит" и "БЕЛАЗ" подписали договор о сотрудничестве

В Кировском филиале предприятия "Апатит" (Группа "ФосАгро"), которое занимается разработкой в Хибинах апатит-нефелиновых месторождений, прошло подписание договора между "Апатит" и "БЕЛАЗ". Документом стал новым этапом многолетнего сотрудничества, зародившегося в 60-е годы, когда "Апатит" только начинал горные работы.



После подписания представители сторон побывали на Восточном руднике, ознакомились с условиями эксплуатации самосвалов, увидели массовый взрыв в Коашвинском карьере и посетили производственные площадки горного комплекса. Ключевым предметом договоренности стало взаимодействие в поставке самосвалов "БелАЗ" в филиал "Апатит" и организация полноценного сервисного обслуживания на предприятии.



Напомним, что "БЕЛАЗ" выиграл тендер на поставку в ближайшие 3 года 50 единиц карьерных самосвалов в филиал "Апатит". "Апатит" при участии "БЕЛАЗ" осуществил переход техники в газодизельный режим. 2 машины с сжиженным природным газом запустят в 1 квартале следующего года. Также идет разработка беспилотников для работы на предприятии.

