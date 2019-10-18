В ММТП портовики грузят щебень на борт теплохода "Грумант"

Мурманская область >> Промышленность >> 18.10.2019

За три дня должно быть перевалено 20 тыс. тонн щебня. Этот щебень переваливается на причале № 15, а доставлен он из мурманских карьеров. Работа проводится оперативно, с привлечением дополнительных рабочих, поскольку холода могут нагрянуть в любой момент, и если это случится, то вода покроется льдом, а суда смогут перевозить грузы по Арктике только с ледоколами. Это существенно увечит затраты.

Ориентировочно теплоход "Грумант" должен покинуть порт в выходные и отправиться по направлению Северного морского пути в Сабетту для строительных работ в Арктической зоне. Этот порт расположен на восточном берегу п-ова Ямал. Здесь строятся объекты инфраструктуры, поэтому постоянно нужный строительные материалы.

Летняя навигация в порту Мурманска уже завершилась, но ММТП продолжает работу по обработке грузопотока, предназначенного для Арктики. Это приоритетное и значимое направление для порта. Сейчас наступает самый сложный момент работы, поскольку приходить работать не только в условиях холода, но и темноты. 





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