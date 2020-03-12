Литейный завод "Петрозаводскмаш" увеличит объем производства в 3 раза

На литейном заводе "Петрозаводскмаш" идет модернизация, которая должна привести к увеличению объема производства в 3 раза. Министр промышленности Карелии О. Ермолаев посетил петрозаводский завод.



"Петрозаводскмаш" – единственный в СНГ изготавливает чугунные фасонные отливки весом от 100 тонн. Завод выпускает мелкосерийные и индивидуальные отливки всех марок чугунов с высокой коррозионной стойкостью. Основная продукция предприятия – валы VACROLL, сушильные цилиндры для целлюлозно–бумажной сферы, корпусы подшипников, опорные плиты, поддоны, опорные стаканы. Эта продукция востребована в машиностроении, атомной промышленности и других направлениях.



Поступление налогов в этом году составит 74 млн руб., в том числе в региональную казну 36 млн руб., в местную – 9,5 млн руб.



Загрузка мощностей завода возможна за счет увеличения потребности машиностроительных предприятий страны, в частности "Трансмашхолдинга" и Коломенского завода.



Создание центра компетенций предполагает объем инвестиций в обновление производства. Эти вливания могут составить 700 млн руб.