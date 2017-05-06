У мэрии Череповца состоялось танцевальное шоу тракторов. Площадь у Дворца металлургов заняли 3 экскаватора-погрузчика, изготовленные на литейно-механическом заводе и исполнили танец под "Лебединое озеро" П. Чайковского. А финалом выступления стало "зависание" одного из танцующих в воздухе. Он облокотился на ковш и передний отвал, а под ним проехал легковой автомобиль.



Танец был придуман за несколько часов, музыку выбирали спонтанно. Хотелось подобрать что-то динамичное и необычное для танцующих экскаваторов, но самым сложным оказалось поставить махину на дыбы. Об этом рассказал В. Федулов, машинист-испытатель.



Шоу тракторов - это часть торжества, посвященное подписанию соглашения о передаче эмблемы "Череповец - горячее сердце Русского Севера" литейно-механическому заводу. Этой эмблемой теперь будут украшать трактора, вышедшие с конвейера ЧЛМЗ.



Ю. Кузин, мэр города, рассказал, что на заводе выпускают экскаваторы для строительных работ, которые работают во многих городах страны. Если раньше Череповец знали как крупный промышленный центр и производителя металлов и удобрений, то теперь он начнет приобретать известность как город, где собирают качественную машиностроительную технику.



Кузин вручил символический знак директору ЧЛМЗ В. Боглаеву, который заметил, что техника завода по качеству и цене выигрывает у иностранных производителей, поэтому ее будут продавать с каждым годом все больше. Перед заводом стоят серьезные задачи, одна из которых – вместе с коллегами из Белоруссии выпускать трактора-беспилотники. Но пока это не ближайшая перспектива. А на что способна продукция завода, сегодня смогли увидеть все желающие прямо в центре города, и выглядело это функционально и даже изящно.