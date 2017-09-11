В Коми дефицит психотерапевтов

В Коми ведут ежедневный прием врачи-терапевты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске, п. Усогорск. Об этом сообщил С. Заборовский, врач-психотерапевт республиканской психиатрической больницы.



Минздрав РФ в 1995 г принял решение организовать психологическую помощь на некоторых территориях России, и в Коми в том числе. В 2000 г в республике был организован Центр психического здоровья с телефоном доверия. Его сотрудники выезжали в разные города для оказания помощи на местах. За каждым была закреплена территория. Но после реорганизации центра этим стал заниматься республиканская психиатрическая больница с кабинетом социально-психологической помощи. Сегодня его сотрудники выезжают в районы, заинтересованные в поддержке стабильной психологической ситуации.



Во время выездов врачи проводят тренинги с медицинскими и педагогическими коллективами, обучают людей умению находить компромисс в общении с пациентами и детьми.



Сам кабинет работает амбулаторно. При тяжелых расстройствах нервной системы или пограничных состояниях пациентам советуют обращаться в отделение неврозов РК психиатрической больницы. Там они могут рассчитывать на помощь в дневном и круглосуточном стационаре. В последнем работают не только с крайне тяжелыми пациентами, но и приехавшими из отдаленных территорий.



Бывают случаи, когда люди сами чувствуют свою эмоциональную напряженность и просятся на закрытую территорию. Для таких людей есть несколько коек. Врачи смотрят с такими пациентами, помогая избежать саморазрушающего поведения (алкоголизма, наркомании). Медики такое поведение называют "затяжным суицидом".



Напомним, что анонимную экстренную психологическую помощь в Коми можно получить круглосуточно, позвонив на номер 129.