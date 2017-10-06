В НАО собираются всех людей старше 30 лет проверять онкомаркерами

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 06.10.2017

В НАО готовится к реализации программа, согласно которой все жители старше 30 лет (25 тыс. человек) могут получить возможность 1 раз в год сдать кровь на онкомаркеры бесплатно. Финансирование на это выделят в конце октября, согласно корректировки бюджета на текущий год.

Вопросы профилактики онкозаболеваний в округе обсудили на заседании комиссии по мониторингу показателей социально-экономического развития. Руководитель профильного департамента С. Свиридов сообщил, что стартовать программа сможет в конце ноября. Для этого нужно внесение поправок в бюджет НАО и осуществление соответствующей госзакупки. Для обеспечения потребности в онкомаркерах на 6 месяцев, нужно потратить около 2,5 млн руб.

Средства будут учтены в поправках, которые Собрание депутатов собирается рассмотреть на ближайшей октябрьской сессии. Будут приобретены 19 видов онкомаркеров, а пройти обследование можно при любом обращении за медпомощью, и при диспансеризации в том числе.

Выявление новообразований на ранних стадиях – одна из ключевых проблем здравоохранения. По нормативам на ранней стадии должны выявляться 46% новообразований, а сейчас этот показатель равен 26%. Онкомаркеры на 100% не могут выявить опухоли, но в случае возникновения подозрений человек будет отправлен на МРТ, и после этого гарантия будет 100-процентной. Только пока возникает вопрос прохождения МРТ, так как не понятно будет она приводиться за отдельную плату или бесплатно по страховке. Некоторые считают, что целью обязательного прохождения онкмаркетов как раз является платное прохождение дорогостоящей процедуры МРТ.

Напомним, что в НАО смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения составила 143 человек в прошлом году. По России показатель 204 человека.





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