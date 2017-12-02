"Красный чум" выехал в отдаленный поселок Каратайка

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 02.12.2017

Бригада медиков Нарьян-Мара в рамках соцпроекта "Красный чум" выехала в отдаленный населенный пункт НАО - поселок Каратайка. 10 дней отводится медикам на обследование и лечение жителей Юшарского сельсовета и оленеводов СПК "Дружба народов". В передвижной медотряд вошли:терапевт, педиатр, хирург-травматолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, врач УЗИ, дерматовенеролог, гинеколог, отоларинголог, стоматолог, психиатр-нарколог и врач клинической лабораторной диагностики.

Медики комплексного осмотрят местных жителей, для каждого определяет группу здоровья, составят план лечебно-оздоровительных процедур, дадут рекомендации для дальнейших наблюдений. Эта форма работы сделает доступной оказание первой медпомощи для жителей отдаленных уголков Крайнего Севера.

"Красный чум" или "Няръяна мя" по-ненецки, реализуется в НАО с 2008 г при поддержке властей округа, медорганизаций, компаний-недропользователей. Оленеводы и их семьи имеют возможность благодаря проекту получить квалифицированную медпомощь и пройти полноценную диспансеризацию. 6,5 тыс. жителей округа были обследованы за 8 лет существования программы.

Расходы на реализацию обследования коренных жителей оценивают в 2017 г в 2,9 млн руб., а проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией НАО и "ЛУКОЙЛ".

Проект обеспечивает допобследование населения. Согласно плану, расширенные бригады врачей обследуют все отдаленные муниципалитеты НАО в рамках функционирования Центральной поликлиники Заполярного района.

Всего для обеспечения дальних и труднодоступных поселений врачебной помощью из казны округа в этом году выделили 53 млн руб., из них 28 млн руб. - на транспортные расходы. В 2018 г программа будет продолжена.





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