В Коми начали использовать уникальный аппарат для высокочастотного ультразвукового сканирования кожи
В кожно-венерологическом диспансере Коми начали использовать аппарат для ультразвукового сканирования кожи. Он первый в своем роде, позволяющий расширить спектр медуслуг, улучшить качество их предоставления населению.
О необходимости повышения качества медицинской помощи неоднократно говорил В. Путин.
Оборудование стоит 3 млн руб. и приобретено для совершенствования дерматологической помощи. Деньги на покупку выделил республиканский бюджет. Весь спектр этих услуг будет проводиться бесплатно, по программе государственных гарантий и по направлению онкологов и дерматологов.
Оборудование ввели в эксплуатацию. На нем работают врач ультразвуковой диагностики и врач-дерматолог.
Сейчас кожно-венерологический диспансер оборудован всем необходимым оборудованием и кадрами для оказания медпомощи дермато-венерологического профиля. Здесь работает стационарное отделение. Новое обopyдoвaниe позволит выявлять заболевания кожи: опухолевые образования на ранних стадиях, что позволит начать лечение на ранних стадиях.
Ультразвуковое исследование кожных покровов – современный метод диагностики. Его успешно используют в научно-исследовательских и лечебных дерматологических центрах. Он обладает рядом преимуществ: неинвазивность (не нужно проникать под кожу), безопасность, безболезненность, высокая точность измерений. Исследования не повреждают ткани и могут повторяться многократно на одном участке. Область применения этого вида исследования широка и позволяет изучать морфологические изменения при хронических и острых заболеваниях кожи (псориаз, дерматит, склеродермия и панникулит). УЗИ кожи необходимо перед операциями для измерения глубины распространения опухоли, в электрохирургии и криохирургии, лазерной и лучевой терапии и мн. др.
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