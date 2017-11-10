1000 высокотехнологичных операций провели хирурги Вологды

За 3,5 года врачи Регионального сердечно-сосудистого центра областной клинической больницы провели 1 тыс. серьезных операций. В результате им удалось спасти жизни пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, инсультом.



Эндоваскулярный метод - операция без разрезов. Такие операции делают через прокол кожи инструментом диаметром 1-4 мм и под рентгеновским контролем в спецоперационной. Для большинства таких эндоваскулярной операций даже наркоз не требуется. Это выход из положения для тех, кому нельзя делать операции традиционным способом и которые не переносят наркоз.



В 2017 г в Центре организовали работу отделений неотложной кардиологии и неврологии. В этом году планируют завершить капремонт отделения для больных с острым инсультом. Специалисты освоят методику лечения на сосудах головного мозга. В два ближайших года увеличат площади отделения, проведут ремонт, закупят необходимое оборудование, на что из облбюджета выделят 360 млн руб. В Вологде должен будет открыться Региональный сосудистый центр, работающий по лучшим медтехнологиям и в круглосуточном режиме. Об этом сообщил И. Маклаков, начальник Департамента здравоохранения области.



В Центре откроют 90 дополнительных коек для пациентов неврологического и кардиологического профилей, что позволит лечить на 600 пациентов больше, чем ранее с диагнозом инфаркт и коронарный синдром и на 1,3 тыс. пациентов с инсультами.



Сейчас сердечно-сосудистый центр принимает пациентов не только из города, но доставленных санитарной авиацией из глубинки.



Справка. Благодаря работе Центра и сосудистых отделений в других больницах Вологодской области, смертность от болезней системы кровообращения снизилась за последние 5 лет на 8,6%.