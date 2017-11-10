Ветеранов НАО будут готовить на новом оборудовании
Первый комплекс оборудования для специальности "ветеринария" в аграрно-экономическом техникуме им. В. Волкова для специалистов по стандарту "Ворлдскиллс Россия" будет эксплуатироваться уже в ближайшие дни. Педагоги техникума продемонстрировали возможности учебного класса главе НАО в рамках его визита в учреждение.
Теперь одно из главных учреждений среднего профобразования НАО может обучать специалистов для агрокомплекса региона, и для традиционной на Севере оленеводческой отрасли, по стандарту "Ворлдскиллс Россия". Среди нового оборудования тренажеры, диагностическая техника для отработки акушерских, диагностических, хирургических навыков будущих ветеринаров. Впервые у студентов есть возможность проводить УЗИ, тренировочные операции.
Модернизация оборудования дала возможность студентам-ветеринарам округа состязаться в профмастерстве на Региональном чемпионате молодых профессионалов, который состоится в Нарьян-Маре 26 февраля - 2 марта, сдавать экзамен в пилотном формате в конце года.
Подготовка специалистов по стандартам НАЭТ проводится на 5 комплексах оборудования. Они установлены, причем комплекс по ветеринарии решили установить первым.
Материально-техническая база модернизируется при поддержке власти и недропользователей в рамках сотрудничества компаний с НАО, на что образовательному учреждению выделили 20 млн руб.
Открытие модернизированных кабинетов прошло в торжественной обстановке с участием сторон-партнеров.
Ненецкий округ официальным участником "Ворлдскиллс" стал в 2016 г. В этом году НАО и еще 52 региона России участвуют в апробации экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" по специальности "ветеринария". Внедрение демонстрационного экзамена как госаттестации проводят по поручению президента РФ.
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