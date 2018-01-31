Дефицит врачей в Мурманской области достиг 75%

Мурманская область >> Медицина >> 31.01.2018

Правительство региона для ликвидации дефицита врачей предложит приезжим специалистам льготную ипотеку, что станет дополнением к разработанной в регионе программе "Арктический доктор". Об этом рассказала губернатор региона М. Ковтун.

Минздрав совместно с Минстроем должны обеспечить реализацию ипотечного продукта для медработников до 1 июня. В конце 2017 г принята федеральная госпрограмма "Развитие здравоохранения", предусматривающая выплату медработникам 1 млн руб., в случае если они переехали в города с населением до 50 тыс. человек. Но крупные города это не затрагивает. По данным властей, дефицит врачей в 3 городах региона с населением больше 50 тыс. человек (Апатиты, Североморск, Мурманск), составляет 75%.

В конце прошлого года власти области заявили о запуске программы "Арктический доктор". Уже весной должен быть готов проект регионального закона, который предусматривает поэтапные компенсационные выплаты в размере 2 млн руб. врачам-специалистам за счет облбюджета.

Ипотека должна стать стимулом для приезда квалифицированных врачей в регион. Профильные министерства уже проработали вопрос о создании ипотечного продукта для медработников, предусматривающего погашение всего 20% первоначального взноса по кредиту. Но на самом деле одной льготной ипотеки мало, чтобы специалист высокого класса захотел приехать в маленький северный город с непростыми погодными условиями. Одно дело вырасти в таких условиях и жить постоянно, другое – приехать из региона средней полосы, где тепло, светло и не давит на психику темнота.

Но власти Мурманской области все же надеются на положительные сдвиги в вопросе привлечения врачей, а вопрос  софинансирования ипотеки должен быть полностью  решен до 1 июня.

Сейчас в Мурманской области нехватка врачей составляет 600 человек.





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