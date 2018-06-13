Частные медорганизации НАО обяжут создать интернет-сайты

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 13.06.2018

В городской суд столицы НАО было направлено несколько исков от окружной прокуратуры. Они должны обязать медицинские учреждения частного типа создавать интернет-сайты. Это нужно для того, чтобы в интернете можно было найти информацию о том, чем они занимаются.

Причина такой реакции прокуратуры - нарушение медорганизациями НАО закона об основах охраны здоровья в России. Он гласит, что гражданин имеет право получать информацию и делать на ее основании выбор врача и медучреждения. Также должна быть предоставлена информация о врачах, об уровне образования, квалификации. В данном случае самой доступной площадкой для предоставления такой информации является интернет. Требования распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся медицинской деятельностью.

По итогам прокурорских проверок было выявлено, что частные и юридические организации, занимающиеся медпрактикой в НАО, сайтов в интернете не имеют, или имеют, но не предоставляют необходимых данных, что требует законодательство. Решение суда исправит нарушение.

Сейчас о многих частных клиниках нет информации в интернете. О их работе можно узнать только из рекламных листовок или рекламы по телевидению или радио. Ни о квалификации врачей, ни о лицензии клиники в них не говорится. Пациенты часто не имеют возможности проверить достоверность фактов, в результате попадают к неквалифицированным специалистам и не получают ожидаемых результатов лечения.

В России не раз фиксировались случаи работы медицинских организаций без необходимой лицензии на определенные виды услуг, и именно на борьбу с такими направлено федеральное законодательство. Кроме того, в современном обществе уже неприлично не иметь собственного сайта.





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