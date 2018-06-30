Северодвинские больницы пополнились новыми врачами
В 2017 г. трудиться в горбольницу Северодвинска №2 пришли 36 специалистов, в основном молодежи. Из них 16 врачей и 20 медсестер. Ряды терапевтов пополнили 4 специалиста, а в приемном отделении к работе преступили 2 врача.
В 2018 г. в больницу придут 10 молодых медиков, закончивших ординатуру и подготовку по направлению в СГМУ. В медучреждении станет больше кардиологов и терапевтов, появятся онколог и анестезиолог-реаниматолог.
13 студентов СГМУ, обучающихся по направлению от СГКБ №2 СМП, также придут в городскую больницу.
Специальность врача в Северодвинске становится популярной. В этом году 20 выпускников 11-ых классов средних школ изъявили желание стать врачами, а после обучения устроиться на работу в родном городе. На фоне нехватки медицинских специалистов всех уровней, этот факт выглядит оптимистично. Возможно, город корабелов станет первым в регионе, который полностью закроет вопрос с нехваткой врачей и медсестер как в больницах, так и в поликлиниках и сельских ФАПах, что обеспечит комфортное обслуживание пациентам.
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