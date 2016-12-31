В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

В Архангельске собираются создать центр помощи детям, страдающим аутизмом. С таким предложением выступила М. Некрасова, член правления общественной организации "Общество помощи аутичным детям "Ангел". Она обещала содействие профильным министерствам в решении вопроса.



Некрасова считает, что такой центр для комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи нужен именно Архангельску. На проект выделено 2,5 млн руб. по президентскому гранту.

Администрация города нашла помещение для центра. Открытие запланировано на май 2017 г.



Впервые представители "Ангела" попросили губернатора организовать сопровождение детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) во время телепрограммы "Прямая линия". И. Орлов отдал поручение встретиться с родителями детей-аутистов, после чего собрали межведомственную группу по сопровождению людей с РАС и разработали региональную программу "Ты не один!". Для программы 2017-2018 гг. привлечен грант 16 млн руб. от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Орлов считает, что проблема аутизма нуждается в повышенном внимании со стороны власти, поэтому совместная поддержка президента страны и региональных органов власти дали возможность создать этот проект и подкрепить его материально.



Новость об открытии центра совпала со скандалом в специализированном детском саду "Земляничка", где больного ребенка привязали во время тихого часа к стулу. Администрация учреждения попыталась замять ситуацию, но мама обратилась за помощью в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что в городе совершенно не отлажена работа по оказанию помощи таким детям, нет ранней диагностики заболевания, а в спецдетсад нельзя попасть до 4 лет.