Представитель ОНФ из Сыктывкара решил помочь инвалидам
Краудфандинговая интернет-платформа boomstarter.ru представила на днях проект из Коми под названием "Дополнительные меры по надлежащему функционированию стоянок для инвалидов путем установки стоек".
Автор предложения А. Мишарин, живет в Сыктывкаре и занимает пост члена Общероссийского народного фронта (ОНФ). Он заявляет, что для достижения своей цели планирует всего за 45 дней собрать 45 тыс. 455 руб. Проект поддержали уже 5 инвесторов.
Мишарин рассказал, что уже не один год занимается проблемой парковки машин инвалидов, но создается впечатление, что дело не продвигается, а в корне ситуация не меняется. Автолюбители недисциплинированны и мало задумываются о проблемах инвалидов, пока сами с ними не столкнутся. Люди привыкли думать только о своем комфорте, поэтому паркуют автомобили, на местах для инвалидов и штрафы в 5 тыс. руб. их не останавливают. Некоторые делают это сознательно, надеясь, что штраф платить не придется, другие занимают места для инвалидов, потому что они ближе к входу в здание или потому что других свободных парковочных мест нет.
Опробовать краудфандинг сыктывкарец решил впервые. К проекту проявили интерес создатели платформы и разместили информацию о нем на своей странице.
Суть проекта заключается в сборе денег на изготовление 20 стоек с надписями, предупреждающими, что данная парковка предназначена только для водителей, имеющих инвалидность.
Опыт размещения таких стоек уже имеется, и он показал, что имеет право на существование. Например, в Сыктывкаре на парковке ДЮСШ "Северная Олимпия" уже установлена дополнительная табличка, и она дала эффект - парковка используется только по назначению.
Остро проблема ощущается на входах в торговые центры и поликлиники, где паркуясь без соблюдения правил люди находят массу оправданий, по причине которых сочли возможным оставить автомобиль.
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