Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день

25 января открывается социальное отделение сети мурманских аптек. Аптека будет расположена на ул. Ленина в бывшем магазине "Военторг". В ней будут представлены больше 8 тыс. видов лекарственных препаратов и медицинского инвентаря. Новое учреждение планирует работать по городской программе "Карта поддержки".



В настоящий момент специалисты занимаются уборкой, расстановкой препаратов в витринах, и только по внешнему виду можно сделать вывод, что в Мурманске это будет одна из наиболее ярких и уютных аптек: светло-зелёные стены, яркое освещение, призванное улучшать настроение, а в Татьянин день всех покупателей ждут подарки и скидки. Практика показала, что в торговых объектах с ярким освещением покупки делаются чаще!



Д. Филиппов, глава Мурманска рассказал, что эта аптечная сеть ориентирована на покупателей, желающих получать лекарства по максимально низким ценам. Сеть распространена не только в городе, но и в области. Здесь регулярно проводятся акции. Самая известная из них - "Стоп цена", когда фиксируются цены на отдельные лекарства, чаще всего покупаемые населением.



Социальная аптека станет в городе шестой. В 2016 г. благодаря доступным ценам, покупателям удалось сэкономить 2 млн руб. на самых востребованных препаратах.



Также открытие нового объекта поможет трудоустроить 9 фармацевтов высокой категории. Большое внимание в аптеке будет уделяться постоянному контролю качества препаратов, в том числе во время приема от поставщиков . Для этой цели в учреждении разработали специальную трехступенчатую систему контроля. Благодаря этому эксперты бракуют товар и отправляют его назад поставщикам, а в продажу поступают только официально изготовленные, с полной документацией, не истекшим сроком годности медпрепараты и инвентарь.