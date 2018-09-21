Обзор всех способов применения ромашки при молочнице

Для комплексного лечения молочницы применяют отвар и настой ромашки аптечной. Лекарственное растение обладает выраженным целебным действием на организм и широко применяется в рецептах нетрадиционной медицины.

Ромашку при молочнице применяют для подмывания и спринцевания влагалища с целью облегчения симптомов болезни и замедления развития патогенных грибов рода Candida.

Более подробно о процедуре спринцевания (ромашкой и не только) читайте в статье: http://omolochnice.com/narodnye-i-domashnie-sredstva/sprincevanie-047.html.

Перед началом лечения необходимо проконсультироваться с врачом-гинекологом.

Состав и полезные свойства ромашки аптечной

Для лечения воспалительных заболеваний, в том числе органов половой сферы, применяют цветки ромашки. В соцветиях лекарственного растения содержится максимальное количество полезных веществ.

Состав ромашки аптечной:

азулен хамазулен;

кумарины;

каротины;

дубильные вещества;

кислоты (изовалериановая, каприловая, салициловая);

полисахариды;

витамины;

биофлавоноиды.

Уникальный состав растения обуславливает выраженное лечебное действие на организм. Особенно полезно химическое вещество хамазулен, которое замедляет размножение патогенных грибов и оказывает противовоспалительное действие.

Полезные свойства ромашки:

фунгистатическое; противовоспалительное; дезинфицирующее; болеутоляющее; противоаллергическое; кровоостанавливающее; слабое вяжущее.

При молочнице ромашку аптечную рекомендуют для наружного применения, что позволяет избавиться от зуда, жжения, обильных творожистых выделений из влагалища.

Подмывание ромашкой при молочнице

Подмывание ромашкой аптечной при молочнице смягчает клинические проявления заболевания, такие как покраснение, зуд, жжение, боли в области вульвы и промежности. Такой способ рекомендуют применять параллельно со спринцеванием влагалища. В некоторых случаях подмывание является единственным возможным методов терапии, когда спринцевание противопоказано. Например, во время беременности, в первый месяц после родов и медицинского аборта, после операций на органах малого таза, во время менструации, перед посещением гинеколога.

Подмывание проводят отваром или настоем из цветков растения. Лекарственным раствором омывают область промежности, без давления и трения. После этого кожу наружных половых органов осушают полотенцем и надевают чистое хлопчатобумажное белье. Подмывание проводят утром и вечером в течение 7-10 дней.

Спринцевание ромашкой при молочнице

Орошение влагалища настоем или отваром ромашки аптечной (спринцевание) оказывает выраженный терапевтический эффект на слизистую стенок влагалища и шейки матки. Спринцевание облегчает жжение, устраняет спазматические боли, уменьшает количество творожистых выделений за счет фунгиостатического и противовоспалительного действия. Для орошения рекомендую применять свежеприготовленные отвары и настои.

Спринцевание проводят при помощи резиновой груши, которую предварительно необходимо продезинфицировать. Спринцовку наполняют теплым лекарственным раствором. Наконечник груши смазывают вазелином или детским кремом. Спринцевание проводят в положении лежа в ванне или на корточках. Содержимое груши медленно выпускают во влагалище, затем спринцовку убирают, раствор задерживают во влагалище в течение 30-60 секунд. Процедуру повторяют 3-4 раза. Рекомендуют спринцеваться утром и перед сном в течение 7 дней. После процедуры необходимо принять горизонтальное положение на 20-30 минут.

Отвары и настои

Для подмывания и спринцевания при молочнице готовят отвары и настои из цветков растения в домашних условиях. Отличие лекарственных форм состоит в том, что отвары менее концентрированные, чем настои. В процессе кипячения часть полезных веществ разрушается под действием высокой температуры. В случае приготовления настоев кипячение не используется, что позволяет сохранить максимальную концентрацию целебных веществ в растворе. Обычно настои применяются при подмывании и спринцевании в случае тяжелого течения молочницы. Отвары назначают для орошения слизистой влагалища.

Способ приготовления лекарственных форм.

Рецепт №1 – отвар. В кастрюлю залейте 500 мл воды, высыпьте 50 грамм сухого сырья, доведите до кипения на слабом огне, кипятите в течение 10 минут. Раствор остудите, процедите, используйте для лечения молочницы в теплом виде. Рецепт №2 – настой. Высыпьте в термос 30 грамм сухого сырья. Доведите до кипения 500 мл воды, залейте в термос, настаивайте в течение 4-6 часов. Раствор остудите, процедите, используйте для лечения молочницы в теплом виде.

Для эффективной терапии молочницы ромашку применяют в качестве дополнительного метода лечения на фоне назначения противогрибковых антибактериальных препаратов.

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