Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в НАО привел к тому, что пришлось закрыть на карантин 4 школы и детсада, а еще в 6 учреждениях образования работа приостановлена в отдельных группах и классах.



На карантин закрыты детские сады и школы в с. Тельвиска и п. Харута. Также в связи с превышением эпидемического порога на 77,6% приостановили учебный процесс в 4-ом классе школы №1 и работу 5 групп в детсадах "Теремок", "Семицветик", "Ромашка", "Сказка", "Радуга".



Ситуация меняется каждый день и информация, предоставленная учреждениями образования, актуализируется Департаментом образования, культуры и спорта. Закрыть на карантин могут класс, группу или учреждение, если одновременно отсутствуют больше 20% детей не менее 7 суток.



Мониторинг Роспотребнадзора НАО выявил в период 16-22 января 711 случаев заболеваемости ОРВИ, из них 470 – среди детей.



Заболеваемость ОРВИ округа составила 163,9 случаев на 10 тыс. человек. Если сравнить этот показатель с аналогичным за вторую неделю января, заболеваемость увеличилась на 6,6%, что особенно остро ощущается в п. Харута и Нарьян-Маре.



Пока в регионе будет сохраняться эпидемически опасная ситуация и заболеваемость гриппом и ОРВИ не пойдет на спад, в округе будет действовать комплекс ограничений, который призван сдержать распространение эпидемии. В учреждениях образования, спорта и культуры под запретом проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях (утренники, концерты, спортивные турниры, собрания, спектакли и т. д.). В период 19-27 января в медицинских учреждениях НАО к больным, проходящим стационарное лечение, не будут допускать посетителей, а в поликлиниках закрыли профилактические приемы для здоровых детей. Специалисты прогнозируют начало спада заболеваемости только к концу зимы.



