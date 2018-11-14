В Коми обсуждают здоровье населения Баренцева Евро-Арктического региона

В Сыктывкаре работает группа по вопросам здравоохранения Баренцева Евро-Арктического Совета. Руководит процессом министр здравоохранения Коми Д. Березин и старший советник министерства здравоохранения и соцслужб Норвегии В. Гундерсен.



Сейчас стороны благодаря сотрудничеству получают возможность реализовать совместные взаимовыгодные проекты и тиражировать лучшие практики.



Коми в 2018/2019 годах сопредседательствует в вопросах здравоохранения группы Баренцева Евро-Арктического Совета с Норвегией. Здравоохранение - приоритет в развитии РФ, и до 2024 г. стоит задача увеличить продолжительность жизни населения.



На заседании рассматриваются вопросы профилактики, лечения инфекционных/неинфекционных заболеваний и укрепление здравоохранения и соцслужбы. В республике сформирован качественный уровень представительства Совета, обеспечивающий конструктивный и профессиональный диалог. Это помогает решить проблемы, разработать новые проекты.



Также на совещании прозвучал доклад по вопросам молодежи о детях и молодежи, которые являются группами риска Баренцева Евро-Арктического региона.



Работа Совета продлилась 2 дня. Вчера медики Финляндии, Норвегии, Швеции посетили Перинатальный центр в Сыктывкаре и соцучреждение Максаковки.