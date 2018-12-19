1 млн руб. будут получать приехавшие в НАО медики

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 19.12.2018

Законопроект, инициированный А. Цыбльским, главой НАО, приняли на сессии Собрания депутатов НАО. Его принят сразу в двух чтениях, чтобы он начал действовать уже с января 2019 г.

Администрация НАО работала над новыми мерами поддержки студентов набора медвузов, врачей, приехавших на работу в округ. Для привлечения специалистов в регион необходима денежная стимуляция - единовременная компенсационная выплата врачам, фельдшерам. Речь идет о медработниках, которые переехали в Нарьян-Мар, пос. Искателей, сельские населенные пункты НАО.

Врачи, переехавшие работать в Нарьян-Мар или пос. Искателей получат 500 тыс. руб., фельдшеры – 250 тыс. руб. Врачи, которые переедут в села получат 1 млн руб., фельдшеры 500 тыс. руб. Эти выплаты будут предусмотрены  из окружного бюджета как дополнение к существующей федеральной программе "Земский доктор".

Также обучающиеся на отлично студенты-медики будут получать стипендию 5 тыс. руб., хорошисты - 3 тыс. руб., а студентам-целевикам НАО, обучающимся в медузах, будут компенсировать аренду жилья.





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