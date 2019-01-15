Телемедицинское оборудование начну тестировать в НАО

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 15.01.2019

В этом году передвижной медотряд из сотрудников Центральной поликлиники Заполярного района работу начал с пос. Красное, где пробудет до конца января. Также в планах на первый квартал – посещение Адеги, Нельминого Носа, Макарово, других поселении в НАО.

В мобильной медбригаде появился хирург, а традиционно в него входят терапевт, педиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, стоматолог, психиатр-нарколог, невролог.

В этом году впервые бригада получила новую УЗИ-аппаратуру и сегодня начала тестирование телемедицинского оборудования, с помощью которого будет получать дистанционно результаты кардиограммы, анализы пациентов. В феврале бригада также должна получить новый рентген-аппарат.

По итогам 2018 г. медики посетили все населенные пункты округа, обследовали 6 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей. Услугами бригады в среднем пользуется около 60% жителей НАО.

Напомним, что выездная медбригада работает в округе с 2007 г. С 2018 г. врачи обследуют население Ненецкого округа не индивидуально, а в составе бригад, а это позволяет проводить комплексное обследование населения.





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