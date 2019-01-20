В 2018 г. на компенсацию проезда в медучреждения выделили 2 млн руб.
Минтрудсоцзащиты Коми сообщило, что беременные из труднодоступной местности в Коми могут получить деньги, потраченные за проезд в медучреждения республики, оказывающие помощь во время родов и беременности. Законодательство определил таковыми кардиологический диспансер, перинатальный центр и родильный дом Ухты.
Деньги за проезд будут возмещаться туда и обратно, а количество поездок в медучреждения не ограничено. Имеют право на возмещение расходов женщины в течение 1 года с момента выдачи документа о родах или прохождении консультации. В 2018 г. соцподдержкой воспользовалась 761 человек.
Расходы возмещаются согласно категории проезда: авто, железнодорожным, речным транспортом, а на авиаперелет - по цене билета в эконом класс для беременных Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского районов в период распутицы.
Для получения этой меры соцподдержки нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Нужно предоставить заявление, документ из медорганизации, где была получена помощь, проездные документы.
Напомним, что труднодоступные местностям республики - это Вуктыл, Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Троицко-Печорский районы.
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