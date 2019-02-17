В ЦБ Удорского района свободны должности больше 50% врачей

Республика Коми >> Медицина >> 17.02.2019

В медучреждении занимаются обновлением материальной и технической базы, а специалистов не хватает.  Н. Дорофеева, председатель Госсовета Коми, на встрече с активистами Удорского района подняла проблему оснащения больницы, кадровый вопрос в учреждении.

За этот год в больнице Удорского района запланировано обновление материально-технической базы. Весной в ЦБ появится стационарный рентген-аппарат, затем - ультразвуковой аппарат, авторефкератометр и дефибриллятор.

Специалистов в больнице не хватает, и сейчас здесь актуальны 50% ставок врачей. А. Климушев, представитель Удорского района, считает, что усилия нужно направить на решение кадровой проблемы, иначе на новой аппаратуре работать будет некому.

Специалистов не удается привлечь даже с помощью федеральных и региональных программ, предлагающих материальную помощь и другие блага врачам, которые приедут в Коми из других регионов, в том числе молодым специалистам. Над этой проблемой работают во многих небольших городах, но она остается нерешаемой.





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