В Сыктывкаре планируют обучать на детских врачей

Курс обучения в университете им. П. Сорокина в Сыктывкаре составит 6 лет. Студенты "Педиатрии" смогут проходить практику в медучреждениях Коми.



С 1 сентября текущего года вуз начнет готовить детских врачей. Новое направление создали для обеспечения региона необходимым количеством специалистов. 5 последних лет вопрос дефицита педиатров в медучреждениях Коми стоит особенно остро. Сейчас не хватает 500 специалистов, поэтому многим врачам приходится работать дополнительные смены. Кончено, в ближайшие годы новые специалисты в республике не появятся, поэтому будут привлекаться из других регионов.



Преподаватели мединститута дают своим студентам возможность попасть в хорошие места для практики, и этих возможностей больше, чем у учащихся больших медвузов, где из-за большого числа студентов не всем удается на практике отработать некоторые моменты.



Директор института С. Сурина считает, что преимущество сыктывкарцев – индивидуально подход, поскольку в вузе студентом мало. После окончания вуза они могут продолжить обучение в ординатуре.