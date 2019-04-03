Тотемский суд рассматривает дело по иску медиков к администрации района

Вологодская область >> Медицина >> 03.04.2019

Семья врачей приехала в Тотьму после окончания мединститута. В 2012 г. глава района обещал предоставить им жилье, а после отработки 5 лет в местной больнице, перевести жилье в социальный жилфонд, о чем было выдано гарантийное письмо. В 2019 г. врачи обратились к главе района, который должен был выполнить принятое на себя обязательство по переводу квартиры в соцжилье, но получили отказ. Администрация ссылалась на отсутствие у нее таких полномочий.

В суде медики заявили, что у них после института было несколько вариантов работы из Тверской и Владимирской областей, и все давали гарантии по обеспечению жильем. Поверив главе района в гарантийном письме, врачи приняли решение работать в Тотьме. Глава семьи работает хирургом в Тотемской ЦРБ, его жена – педиатром и заведующей детской консультацией.

Представитель администрации города на судебное заседание не пришел, объявив об отсутствии оснований для иска. Пока разбирательство дела отложили до 16 апреля, но событие уже вызвало резонанс в обществе, поскольку медиков не хватает, их заманивают в отдаленные районы привилегиями, которые, как в данном случае, не выполняются.





Рекомендуем по теме:

"Русский Север" представили в Тотьме участники фестиваля снежных скульптур

500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

В ЦБ Удорского района свободны должности больше 50% врачей

В Кандалакшском районе будет создан укрупненный проект ТРК "Беломорье"

Застройщик торгового комплекса в Ижемском районе получил штраф

В. Жириновский добился через суд обеспечение питьевой водой микрорайона Сыктывкара всего с одним жителем


В Вологду будут направлять туристов из Китая

Госучет численности животного мира завершился в НАО

Фестиваль "Молодежная весна" прошел в Нарьян-Маре

В СГУ приедут на обучение 150 индийских студентов

Ученые Коми обещают в этом году высокую урожайность грибов

В Сыктывкаре 14 марта откроется выставка "Деревянное зодчество Севера"

В Североморске начала работу мусороперегрузочная станция
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета