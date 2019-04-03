Тотемский суд рассматривает дело по иску медиков к администрации района
Семья врачей приехала в Тотьму после окончания мединститута. В 2012 г. глава района обещал предоставить им жилье, а после отработки 5 лет в местной больнице, перевести жилье в социальный жилфонд, о чем было выдано гарантийное письмо. В 2019 г. врачи обратились к главе района, который должен был выполнить принятое на себя обязательство по переводу квартиры в соцжилье, но получили отказ. Администрация ссылалась на отсутствие у нее таких полномочий.
В суде медики заявили, что у них после института было несколько вариантов работы из Тверской и Владимирской областей, и все давали гарантии по обеспечению жильем. Поверив главе района в гарантийном письме, врачи приняли решение работать в Тотьме. Глава семьи работает хирургом в Тотемской ЦРБ, его жена – педиатром и заведующей детской консультацией.
Представитель администрации города на судебное заседание не пришел, объявив об отсутствии оснований для иска. Пока разбирательство дела отложили до 16 апреля, но событие уже вызвало резонанс в обществе, поскольку медиков не хватает, их заманивают в отдаленные районы привилегиями, которые, как в данном случае, не выполняются.
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