Онкологический диспансер могут построить в Карелии
Секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев встретился с А. Парфенчиковым, главой Карелии и замминистра здравоохранения России С. Краевым. Они обсудили строительство республиканского онкологического диспансера. Встреча прошла в рамках работы возглавляемой Н. Патрушевым госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.
Также на встрече обсудили увеличение числа онкологических заболеваний в республике, по причине чего стало необходимо построить онкологический диспансер и обеспечить доступную диагностику во всех населенных пунктах Карелии. Пока вопрос окончательно не решен, не определены сроки строительства и источники финансирования. Но учитывая, что онкодиспансер нужен в ближайшее время, решение вопроса постараются утрясти в ближайшее время, а на строительство, обеспечение техникой и специалистами может уйти несколько лет.
В настоящий момент имеющиеся в Карелии медобъекты, работающие с онкологией, не способны удовлетворить потребности больных, поэтому им приходиться ехать на лечение и диагностику в другие регионы.
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