В Архангельске провели уникальную операцию, позволившую излечить 2 тяжелых заболевания одновременно
Кардиохирурги клинической больницы им. Е. Волосевич с руководителем отделения торакальной хирургии РНЦ хирургии им. академика Б. Петровского, провели симультанную операцию с использованием современного торакоскопической, кардиохирургической технологии. Она позволила вылечить одномоментно 2 заболевания одного пациента.
Уникальность этой операции в том, что пациент имел 2 конкурирующие болезни, требующие одновременного хирургического вмешательства. В мировой практике подобные операции проводятся лишь единично, а тот факт, что она выполняется тораскопически и без большого разреза, ставит ее в ранг уникальных.
Согласно статистике, у 30% больных в хирургических отделениях имеют сопутствующие заболевания, поэтому необходимость в подобных операциях высока.
Преимущество этих операций в реабилитации и возвращении к нормальной жизни за небольшой срок, т. к. вмешательство проводится через проколы грудной клетки. Во время проведения операции была организована трансляция в хирургический зал, поэтому за процессом могли наблюдать будущие хирурги.
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