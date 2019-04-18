В Сыктывкаре строят онкодиспансер

На сегодня установлен фундамент, закончена кирпичная кладка перегородок, стен с первого по третий этаж отделения онкодиспансера на ул. Гаражной. Возводится четвертый этаж здания.



Строительство радиологического отделения онкологического диспансера продвигается по графику работ в рамках реализации апрельских поручений губернатора Коми С. Гапликова.



В Минстрое Коми сообщили, что подрядчик приступил к работам в ноябре прошлого года. Он должен возвести шестиэтажное здание, вмещающее в стационаре 63 пациента. Заключены договоры на техприсоединение объекта к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения, к системе теплоснабжения. На строительства работают 89 рабочих и 9 единиц техники.



Объект должны ввести в эксплуатацию в 2021 г. Он поможет решить проблему региона с онкобольными, для которых в последние годы мест в стационаре стало недостаточно, поэтому приходилось отправлять людей на дорогостоящее лечение в другие регионы. Новое отделение будет оснащено современным оборудованием, поэтому избавит больных от необходимости лечиться в других регионах.