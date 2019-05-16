В Северодвинске проходят VIII Войно-Ясенецкие чтения

В Северодвинске проходят двухдневные чтения к 142-летию Святого Луки Крымского, мощам которого местные жители поклонялись осенью прошлого года. На чтениях представлены доклады городских педиатров, хирургов, терапевтов, духовенства, студентов-медиков.



Организаторы Войно-Ясенецких чтений: Минздрав Архангельской области, митрополия, горадминистрация, СГМУ, больницы №2, №1, детская клиническая больница и ЦМСЧ №58.



В Северодвинске Войно-Ясенецкие чтения проходят впервые. Ранее общественность и медики собирались в Котласе, Архангельске, Каргополе, Няндоме, Коряжме. Котласская ЦГБ носит имя святителя и врача Луки (В. Войно-Ясенецкого).



В рамках пленарного заседания за добросовестный труд, вклад в здравоохранение были награждены медалью св. Луки 4 врача: хирург СГКБ №2 Н. Доронина, хирург СГКБ №2 С. Кравцов, хирург ЦМСЧ №58 Е. Маляров, детский хирург детской больницы М. Танцурин.



Справка. Святитель Лука - профессор, доктор меднаук, хирург, архиепископ Войно-Ясенецкий, причисленный к лику святых.