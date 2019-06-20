Отделение экстренной кардиологии откроется в Вологде

Новое отделение станет частью сердечно-сосудистого центра региона. В нем разместят вторую рентгеноперационную.



Вопреки повышению качества медобслуживания в городе, которому уделяется много сил и времени, количество смертности от инфарктов продолжает расти. Новое отделение поможет проводить операции в экстренном порядке, планирует принимать ежегодно до 1,5 тыс. человек.

В отделении экстренной кардиологии будет только новейшее оборудование для медпомощи "сердечникам", в числе которого система стресс-эхокардиография, помогающая выявить ишемическую болезнь сердца для своевременного проведения операции.



Обойдется отделение экстренной кардиологии в 45 млн руб. Средства на покупку оборудования для рентгеноперационой будут выделены отдельно. Сейчас разрабатывается смета и готовится экспертиза. Наладка и монтаж ангиографической системы за 60 млн руб., которую область получит в рамках нацпроекта "Здоровье", начнется осенью. Когда отделение будет готово обслуживать пациентов, в Минздраве Вологодской области пока сказать не готовы.