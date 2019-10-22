В Карелии будет реорганизована станция скорой помощи БСМП Петрозаводска

Реорганизация затронет станцию скорой помощи БСМП Петрозаводска. Новое учреждение будет объединено с медициной катастроф. Именно эту инициативу поддержали петрозаводские общественные организации.



Глава союза организаций профсоюзов РК И. Косенкова считает, что реорганизация решит проблему с оказанием оперативной помощи. Отдельное юридическое лицо улучшит финансирование организации. Появится диспетчерская служба, которая сможет направлять бригады скорой помощи в зависимости от вида проблемы.



Рабочая группа, которая будет отвечать за реорганизацию, уже создана. Она состоит из 24 специалистов. Дорожная карта по отделению станции будет презентована 15 ноября.



Бюджетное учреждение создадут путем изменения типа казенного госучреждения "Резерв", находящегося в ведении Минздрава Карелии.



Решение о выводе скорой помощи из больницы было продумано до мелочей. Предложение поступило от ветеранов. Зампредседателя Общественного совета Карелии Г. Масликов, 16 лет руководивший БСМП, выступил за самостоятельность скорой помощи, поскольку до 1986 г. она была отдельным учреждением.