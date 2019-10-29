Семинар по неотложной помощи в рамках проекта "Инновационные технологии для повышения качества жизни на Крайнем Севере" прошел в НАО
В Нарьян-Маре прошел семинар по неотложной помощи, на котором присутствовали представители Университетской больницы Северной Норвегии (Тромсе) – К. Вэрхауг, Ю. Тонер, О. Хаген.
Партнеры по проекту: Департамент цифрового развития, Ненецкая окружная больница, ЦРП Заполярного района, Университетская больница Северной Норвегии.
Семинар растянулся на несколько дней. В первый день коллеги обменялись опытом организации службы санавиации, скорой медпомощи, в лечении инфаркта миокарда в Норвегии. Медики обсудили актуальность использования метода тромболизисной терапии в НАО.
Метод ТЛТ - главный инструмент неотложной помощи, использующийся медиками Северной Норвегии. Сейчас его внедряют в НАО, для чего окружные медики изучали опыт своих коллег из Тромсе. Внедрение ТЛТ – пилотный проект для специалистов скорой помощи, отделения санавиации и кабинета телемедицины окружной больницы. Метод заключается в восстановлении кровотока путем растворения тромба при остром коронарном синдроме. Этот метод должен применяться до приезда санавиации. Так удастся спасти жизнь пациенту.
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