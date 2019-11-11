Карельский Минздрав не может открыть вытрезвитель, ссылаясь на законодательные сложности

Специализированное отделение в Петрозаводском наркодиспансере сможет начать работу только после того, как федеральные законодатели согласуют все аспекты восстановления системы вытрезвителей. Еще в феврале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проверил готовность вытрезвителя на 10 человек к приему клиентов. Он должен был начать работу уже в марте. По данным «Столицы на Онего», этого так и не произошло.



В пресс-службе ведомства внимание журналистов обратили на отсутствие внятного законодательства, регламентирующего помощь людям, находящихся в состоянии опьянения. Как только законопроект будет согласован, учреждение начнет работу, обещают чиновники.



Госдума рассматривает документ, предусматривающий предоставление регионам полномочий по созданию немедицинских вытрезвителей, в первом чтении. В некоторых областях подобные учреждения уже работают, однако местные власти действуют вслепую, так как на федеральном уровне вопрос пока не урегулирован. Регионы не могут оказывать такие услуги, и не определено, какому ведомству должны подчиняться вытрезвители.