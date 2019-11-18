В Вологде чествовали победителей конкурса "Народный доктор"

Церемония награждения прошла в концертном зале колледжа искусств. Медиков региона поздравили начальник Департамента соцзащиты Л. Каманина и зампредседателя ЗСО Р. Заварин.



В текущем году голосование проходило в медицинских организациях. Голоса за лучших медработников отдали 20 тыс. жителей региона.

Победителей выбрали в трех номинациях: "Народный фельдшер", "Народная медсестра", "Народный врач". В Вологде народным врачом стала терапевт госпиталя для ветеранов войн Л. Коваль, народным фельдшером – О. Нифанова из офтальмологической больницы, лучшей медицинской сестрой – Н. Чудинова. Отдельно победители отмечены подарками и дипломами партии "Единая Россия".



Р. Заварин отметил, что самое высокое звание в профессии - звание народный, когда оценку работе дает не начальник, а пациенты. С каждым годом учреждений, участвующих в конкурсе, становится больше.



Также подарками победителям стали творческие номера оркестра народных инструментов "Перезвоны" и коллективов колледжа.



Напомним, что конкурс учрежден в 2014 г. по инициативе губернатора Вологодской области О. Кувшинникова.