В Вологде чествовали победителей конкурса "Народный доктор"
Церемония награждения прошла в концертном зале колледжа искусств. Медиков региона поздравили начальник Департамента соцзащиты Л. Каманина и зампредседателя ЗСО Р. Заварин.
В текущем году голосование проходило в медицинских организациях. Голоса за лучших медработников отдали 20 тыс. жителей региона.
Победителей выбрали в трех номинациях: "Народный фельдшер", "Народная медсестра", "Народный врач". В Вологде народным врачом стала терапевт госпиталя для ветеранов войн Л. Коваль, народным фельдшером – О. Нифанова из офтальмологической больницы, лучшей медицинской сестрой – Н. Чудинова. Отдельно победители отмечены подарками и дипломами партии "Единая Россия".
Р. Заварин отметил, что самое высокое звание в профессии - звание народный, когда оценку работе дает не начальник, а пациенты. С каждым годом учреждений, участвующих в конкурсе, становится больше.
Также подарками победителям стали творческие номера оркестра народных инструментов "Перезвоны" и коллективов колледжа.
Напомним, что конкурс учрежден в 2014 г. по инициативе губернатора Вологодской области О. Кувшинникова.
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